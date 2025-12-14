Орбан считает изъятие активов РФ объявлением войны

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что использование ЕС замороженных активов РФ окажется объявлением войны. Любые действия с этими средствами стоит расценивать так, сообщает ТАСС .

Изъятие сотен миллиардов у страны в истории никогда не оставалось без ответа, процитировал заявление Орбана в посте в Х госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.

До этого Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать российские активы. Еврокомиссия надеется, что государства ЕС на саммите 18-19 декабря примут решение об экспроприации 210 млрд евро, принадлежащих РФ.

Из этой суммы 185 млрд евро заблокированы на платформе Euroclear в Бельгии. Президент РФ Владимир Путин говорил, что обсуждаемая в ЕС конфискация активов России оказалась бы актом воровства.

