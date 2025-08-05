«Это капитуляция»: Боррель оценил сделку ЕС с США

Экс-глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сделка о пошлине 15% на товары из ЕС в США является капитуляцией Европы и показывает очень плохой политический итог, сообщает RT .

«Сделано все по старой методике запугивания: США пригрозили пошлинами в 30%, потом предложили 15% — и ожидается, что мы еще будем за это благодарить», — сказал спикер в интервью порталу EUobserver.

Евросоюз — уже не самостоятельный игрок на мировой арене и не факт, что сможет выполнять все условия соглашения.

В конце июля глава ЕК Урсула фон де Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились об установке пошлины. До этого Вашингтон обещал установить тариф в 30%. Взамен ЕС обещает больше не закупать энергоресурсы от России и начать приобретать американские нефть, газ и ядерное топливо. Также Трамп обязал Европу закупить «огромное количество» американского оружия.