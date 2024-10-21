Эстония установит буи с лезвиями на границе с Россией

Эстония потратит 1 млн евро на установку опасного ограждения на границе с РФ

Власти Эстонии вложат 1 миллион евро в разработку барьерной системы на водной границе с Россией. Об этом рассказал замгендиректора пограничной службы Вейко Коммусааром в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию, сообщает aif.ru .

Эстонские пограничники решили сделать выбор в пользу двух решений, одно из которых уже используется в Техасе. Примечательно, что после установки «техасской линии» правительство Мексики подало иск против американского штата-соседа, указывая на угрозу их барьерной линии для общественной безопасности и проходящих судов.

Указанный комплекс состоит из соединенных буев, расположенных на дне реки. Попытки пересечь такую систему могут привести к ощутимому повреждению лодок или транспортных средств.

С 10 ноября власти Эстонии также изменят порядок пропуска граждан России.

