Власти Эстонии меняют порядок пропуска граждан России

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Власти Эстонии изменят порядок пропуска россиян на территорию страны с 10 ноября текущего года, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет эстонское издание Rus.Postimees, цифровая система Entry/Exit System будет отслеживать перемещения граждан не из Европейского союза (ЕС) по территории Шенгенской зоны. Она начнет работать на эстонских границах с 10 ноября.

В августе эстонское правительство ввело усиленный таможенный контроль на пограничных пунктах с Россией.

Ранее стало известно, что Эстония и Финляндия расширяют сотрудничество в сфере морской обороны. Страны разрабатывают планы, как в случае необходимости полностью закрыть Балтийское море для российских кораблей.