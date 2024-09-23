Таллин и Хельсинки разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

Власти Эстонии и Финляндии расширяют сотрудничество в сфере морской обороны, они разрабатывают планы, как в случае необходимости полностью закрыть для кораблей из РФ Балтийское море, сообщает «Интерфакс» .

Как сказал командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило, обсуждаются вполне конкретные планы закрытия Финского залива при возникновении необходимости.

«В военном отношении это выполнимо, мы к этому готовы, и мы также движемся в этом направлении», — уточнил Мерило.

Но военнослужащий не сказал, существуют ли на сегодняшний день такие планы.

Ранее Эстония заявила, что готова предоставлять в аренду тюрьмы странам ЕС, испытывающим нехватку мест для осужденных. Так как в Эстонии низкий уровень преступности, то три тюрьмы не заполнены полностью.