Эстония будет сдавать тюрьмы в аренду странам ЕС

Эстонские власти намерены предоставлять в аренду свои тюрьмы государствам Европейского Союза, испытывающим нехватку мест для осужденных, сообщает «Сноб» .

Министр юстиции Лииса Пакоста отметила, что Эстония является одной из четырех стран в ЕС с низким уровнем преступности. В настоящее время три тюрьмы в Эстонии не заполнены полностью. В других же странах Евросоюза наблюдается увеличение преступности и нехватка мест для заключенных.

Одним из преимуществ для Эстонии в данной ситуации является шанс получить дополнительные финансовые поступления в бюджет. Аренда тюрем принесет стране около 30 млн евро (свыше 3 млрд рублей).

«Сдавая тюремные помещения в аренду, мы обеспечим значительно больше рабочих мест с вполне приемлемой зарплатой. Мы могли бы решить несколько вопросов, связанных с дефицитом бюджета», — подчеркнула Пакоста.

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