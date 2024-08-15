В Екатеринбурге жительнице Лос-Анджелеса дали 12 лет по делу о госизмене

SHOT: гражданку РФ и США приговорили к 12 годам тюрьмы за сбор средств для ВСУ

Свердловский областной суд признал виновной 32-летнюю гражданку РФ и США Ксению Карелину по делу о государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет колонии общего режима, сообщает SHOT .

По данным ФСБ, с 2022 года Карелина активно направляла деньги на нужды ВСУ. Средства были потрачены на закупку вооружения, экипировки и средств медицины. Также девушка была замечена на митингах в поддержку киевских властей.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ксения Карелина является уроженкой Екатеринбурга. Девушка закончила местный лицей № 8, а позднее перебралась в Соединенные Штаты и проживала в Лос-Анджелесе. В 2021 году россиянка получила гражданство США.

Силовики задержали Карелину в Екатеринбурге, куда она впервые за 3 года приехала, чтобы повидаться с родителями.