Если США и Европа не кинут: Зеленский назвал условия начала переговоров с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения вооруженного конфликта с Россией в 2025 году есть все возможности. Он готов к переговорам в любом формате, но хочет понимать, что США и Европа не бросят Украину, а обеспечат ей безопасность, пишет «УНИАН» со ссылкой на ITV News.

«На мой взгляд, Трамп (Дональд, президент США — ред.) хочет скорейшего завершения войны. Быстро или нет — мы не знаем, как получится, но знаем, что нужно быть сильным. Он силен, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что готов провести мирные переговоры в любом формате, если США и Европа не оставят страну. Также он выступил против приостановки вооруженного конфликта, так как прекрасно понимает, что в случае его возобновления проиграют все.

Украинский лидер подчеркнул, что проведение выборов в военное время вызывает серьезные опасения у населения. Отмена военного положения, необходимая для организации голосования, может привести к критическим последствиям для ВСУ — «армия будет потеряна». А отсутствие военнослужащих на избирательных участках ставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса, поэтому пока на Украине невозможно выбрать нового президента.

Ранее Зеленский заявил, что не видит препятствий для переговоров с РФ, несмотря на ранее введенный им запрет на это действие.