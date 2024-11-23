«Если с ума свихнутся»: сенатор о передаче США Украине ядерного оружия

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал статью в газете The New York Times о якобы возможной передаче США Киеву ядерного оружия.

«Только в том случае, если в США все окончательно „с ума свихнутся“, как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие. Это лучший способ затянуть Запад в ядерную преисподню», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее в Госдепе США заявили, что появление ядерного оружия у Украины повлияет на политику сдерживания Вашингтона и союзников.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в пятницу, что в российском руководстве нет душевнобольных и Москва не хочет применения ядерного оружия.