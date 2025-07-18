Премьер Венгрии раскритиковал «политизацию» Евросоюза

Виктор Орбан впервые за годы своего премьерства публично допустил возможность выхода Венгрии из Европейского союза, сообщает URA.RU .

В ходе выступления венгерский лидер заявил, что ЕС радикально изменился с 2004 года, превратившись из экономического альянса в «империю с колониями». Особое недовольство вызвали требования по приему мигрантов и ЛГБТ-пропаганде в школах.

Премьер подчеркнул, что пока выход нецелесообразен с экономической точки зрения, так как «точка невозврата» для Будапешта, по его словам, еще не достигнута.

Заявление прозвучало на фоне очередного витка противостояния с Брюсселем.

На этой неделе Еврокомиссия заморозила 10 млрд евро венгерских фондов из-за «нарушений верховенства права». Параллельно в ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса за блокировку помощи Украине.