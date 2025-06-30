Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил руководству Евросоюза о результатах национального опроса, в котором 95% участников выступили против вступления Украины в ЕС. Эксперты считают, что такая позиция евроскептиков может серьезно повлиять на будущее отношений Брюсселя и Киева, сообщает Общественная Служба Новостей .

Экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач пояснил, что это был не референдум, а опрос, не связанный с Центральной избирательной комиссией. Однако кампания активно продвигалась: на улицах размещали плакаты с критикой ЕС и Владимира Зеленского, включая лозунги вроде: «Мы не дадим, чтобы Брюссель решил вопрос над нашими головами».

В итоге более 2 млн человек проголосовали «против», а 103 тыс. — «за». Основными противниками стали сторонники Орбана. В ходе кампании озвучивались несколько аргументов:

Финансирование ЕС перетечет в Украину, оставив Венгрию без поддержки. Сельскохозяйственные дотации для венгерских фермеров будут направлены Украине. Украинцы займут рабочие места в Венгрии. Пенсии в ЕС снизятся из-за наплыва украинских мигрантов. Открытие границ увеличит риск попадания оружия с Украины в Венгрию. Украинские продукты, включая ГМО, могут навредить здоровью венгров. Разница в перечне прививок создаст угрозу завоза болезней.

При этом неясно, как 2,1 млн голосов «против» соотносятся с заявленными 95%, учитывая, что население Венгрии превышает 10 млн. Реакция ЕС на итоги опроса была резко негативной, и теперь Орбан, по мнению экспертов, использует их для шантажа с целью получения преференций от Брюсселя.