Президент Бразилии обвинил Трампа в «имперских амбициях»

Лула да Силва: американцы избирали Трампа для управления США, а не миром

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в резких выражениях раскритиковал Дональда Трампа, обвинив американского лидера в превышении полномочий, сообщает газета «Известия» .

«Американские граждане избирали Трампа для управления Соединёнными Штатами, а не для того, чтобы он стал императором всего мира», — заявил глава бразильского государства в интервью CNN International.

Это заявление прозвучало на фоне обострения торговых отношений между странами. Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о введении с 1 августа 50% тарифов на бразильские товары, что вызвало мгновенную реакцию Бразилии. Лула да Силва пообещал зеркальные меры в случае реализации этих планов.

«Мы не позволим никому, даже США, диктовать нам условия торговли, — подчеркнул бразильский лидер.