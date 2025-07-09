Трамп подписал документ о пошлинах на бразильские товары

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении с 1 августа 50-процентных тарифов на все товары, импортируемые из Бразилии, сообщает РИА Новости .

Соответствующее уведомление было опубликовано вечером в среду.

Этот шаг может иметь серьезные последствия для двусторонней торговли. Особенно сильно пострадают бразильские экспортеры сельскохозяйственной продукции, авиационной техники и металлов.

Согласно официальным данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии, в мае 2025 года объем экспорта страны в США составил 3,61 миллиарда долларов, что на 11,5% превышает показатели предыдущего года.

Однако за этими цифрами скрывается тревожная тенденция — резкое сокращение поставок по ключевым товарным позициям. Особенно значительно снизились продажи бразильской целлюлозы (падение на 35%), мазута (сокращение более чем наполовину), самолетов (уменьшение на 7,3%), машиностроительного оборудования (снижение на 30,9%) и чугуна (падение на 1,2%). Это первое столь масштабное снижение по данным категориям за последние несколько лет