Медведев: сумасшедших в руководстве России нет

В российском руководстве нет душевнобольных, Москва не хочет применения ядерного оружия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, его слова приводит ТАСС .

Как заявил российский политик, использование ядерного оружия — «это крайний вариант».

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — сказал Медведев, слова которого приводит телеканал.

Зампред Совбеза подчеркнул, что именно страны НАТО стали стороной украинского конфликта и могут его прекратить, перестав поддерживать Киев.

Ранее российские силы нанесли ракетный удар по военному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске из новой системы «Орешник». Система не имеет аналогов в мире, неуязвима для систем ПВО и может поразить любую цель в Европе.