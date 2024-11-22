Путину заявили, что «Орешник» может поражать цели по всей Европе

Главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ракетная система «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Военачальник также предложил поставить «Орешник» на вооружение, на что глава государства ответил положительно, сообщает пресс-служба Кремля.

Каракаев отметил, что по своим характеристикам «Орешник» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. По словам генерала, благодаря боевому оснащению ракеты она может преодолевать «любые существующие и перспективные» средства противоракетной обороны (ПРО).

«Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности», — сказал главком Ракетных войск стратегического назначения.

Военачальник добавил, что если применять «Орешник» массированно, то такая атака будет сравнима с ударом ядерным оружием.