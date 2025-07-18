Перебои с электроэнергией в Запорожье произошли из-за атаки ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о масштабной атаке украинских беспилотников на энергоинфраструктуру региона.

По его словам, удар пришелся по высоковольтному оборудованию, что привело к отключениям в нескольких районах.

«Бригады энергетиков работают в условиях повышенной опасности — сохраняется риск повторных ударов, а ночное время осложняет восстановительные работы», — отметил глава региона.

Несмотря на сложности, частично восстановлено энергоснабжение в Бердянске и Акимовском муниципальном округе.

Ситуация остается напряженной — специалисты проводят переключения на резервные линии, одновременно укрепляя защиту критически важных объектов.