В Госдепе назвали последствия появления у Украины ядерного оружия

Появление у Украины ядерного оружия могло бы привести к значительному изменению природы вызовов в области сдерживания, сообщает ТАСС .

«Например, обладающая ядерным оружием Украина может существенно изменить характер вызовов в области сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров», — заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл.

Такие вызовы могут усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.

По ее словам, у США должна быть сбалансированная стратегия безопасности, которая включает как сдерживание, так и контроль над вооружениями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября сказал, что Владимир Путин уже озвучивал позицию страны по разрешению Соединенными Штатами бить по РФ с помощью дальнобойных ракет. По словам главы государства, это будет значить, что НАТО втягивается в конфликт, и Москва будет принимать решения, исходя из этого.