Песков напомнил, что Путин уже озвучил позицию о дальнобойных ударах по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже озвучивал мнение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь страны. Эта позиция была сформулирована четко и недвусмысленно, сообщает РИА Новости .

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос, будет ли выступление президента в связи с разрешением США бить по России дальнобойными ракетами. Песков напомнил, что свое мнение о ситуации Путин высказал во время выступления на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко», — отметил Песков.

Рассуждая о возможности применения дальнобойного оружия по России, страны НАТО фактически напрямую втягивают себя в конфликт, говорил российский президент. В таком случае страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Джо Байден анонсировал применение дальнобойного оружия по территории России. Издание отметило, что первые удары нанесут с помощью ракет ATACMS.