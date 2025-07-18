Словакия разблокировала новые антироссийские санкции ЕС

В официальном видеообращении премьер-министр Роберт Фицо подчеркнул, что «дал указание представителям страны в ЕС расчистить путь для принятия ограничительных мер».

Однако это решение носит исключительно прагматичный характер и напрямую связано с переговорной позицией Братиславы по газовому вопросу.

«Сейчас начинается второй, более важный этап нашего диалога с Еврокомиссией по вопросу российских энергоносителей», — пояснил Фицо. Глава правительства напомнил, что еще в июне предупреждал о готовности блокировать новые санкции до получения гарантий по энергобезопасности.

Аналитики отмечают, что Братислава рассчитывает получить особые условия при реализации общеевропейского плана REPowerEU, предусматривающего полный отказ от российских энергоносителей к 2027–2028 годам.

При этом позиция Москвы остается неизменной: в Кремле считают, что искусственное ограничение поставок российских углеводородов ведет к дестабилизации европейского энергорынка, росту цен и вынужденным закупкам через посредников. Интересно, что доля российского СПГ в европейском импорте вопреки санкциям выросла до 40%, что свидетельствует о сохраняющейся зависимости ЕС от российских энергоресурсов.