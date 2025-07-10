Новые санкции Евросоюза привели к обрушению экспорта сжиженного газа из России

В первой половине 2025 года Россия отправила за границу примерно 1,3 млн тонн сжиженного углеводородного газа. Это на почти 22% меньше, чем за такой же период прошлого года. Таким образом, на фоне новых европейских санкций экспорт сжиженного газа из России рухнул, сообщает РБК .

Специалисты отмечают, что такое падение связано с ограничениями, которые Евросоюз полностью ввел в действие в конце декабря 2024 года. При этом аналитики считают, что даже с таким спадом годовые показатели могут оказаться не самыми худшими.

В 2024 году российские компании активно искали новых покупателей для своего сжиженного углеводородного газа (СУГ), в основном в Китае и странах Центральной Азии. По данным «ОМТ Консалт», общее производство товарного СУГ в России составило 12,5 млн тонн, что лишь на 0,6% меньше, чем в 2023 году.

Несмотря на общее снижение экспорта, его объемы упали незначительно — всего на 1,5% до 3,3 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Согласно агентству Argus, за 11 месяцев поставки в Европу сократились на 27% (до 1,6 млн тонн), но зато значительно выросли в других направлениях: железнодорожный экспорт в Центральную Азию увеличился в 3,4 раза, а поставки в Китай выросли на 42%.

Таким образом, российские экспортеры смогли успешно перенаправить большую часть своей продукции на новые рынки, компенсировав обрушение экспорта в Европу.