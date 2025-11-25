Эрдоган предложил Стамбул для переговоров Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что переговоры Москвы и Киева можно провести в Стамбуле. Он сделал соответствующее предложение на онлайн-встрече «коалиции желающих», сообщает «Интерфакс» .

Турецкий лидер отметил, что Анкара поддерживает контакт с обеими сторонами. Она продолжит прикладывать усилия, чтобы организовать прямые контакты России и Украины ради достижения устойчивого мира.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Турецкий лидер выразил готовность поддерживать переговорный процесс.

Ранее США предложили мирный план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов. Но после переговоров с Украиной в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

В России отметили, что ситуация по решению конфликта изменится, если из американского мирного плана пропадут договоренности, достигнутые на саммите РФ и США на Аляске.

