Елисейский дворец назвал причину покрасневшего глаза Макрона

После того как президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с покрасневшим глазом, Елисейский дворец внес ясность: причиной стал лопнувший сосуд. Никаких других проблем со здоровьем у главы государства не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

«Речь идет всего лишь о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу. В этом нет ничего страшного», — приводит газета заявление администрации французского президента.

15 января Макрон выступал перед военными на авиабазе Истр, расположенной на юге страны. По сообщению издания, по прибытии на базу Макрон покинул самолет в темных очках, которые не снимал до тех пор, пока не вошел в здание.

Обращаясь к военнослужащим, он с юмором отозвался о внешнем виде своего правого глаза. Он пошутил, что его внешний вид можно считать своего рода «глазом тигра» — отсылка к песне Eye of the Tiger («Глаз тигра») американской группы Survivor.

Ранее пользователи Сети распространили свою версию случившегося с глазом Макрона. Они в шутку писали в соцсетях, что на самом деле французский лидер стал жертвой домашнего насилия со стороны супруги Брижит, которая однажды побила его в самолете перед журналистами.

