Макрон выступил с подбитым глазом на военной базе и спровоцировал слух о насилии

Появление президента Франции Эммануэля Макрона на публике с явно покрасневшим глазом немедленно спровоцировало бурное обсуждение в Сети. Пользователи начали шутить, что французский лидер стал жертвой домашнего насилия, сообщает Life.ru .

Инцидент произошел во время его обращения к солдатам на военной базе Истр-Ле-Тюбе. Трансляция мероприятия велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид Макрона, после чего начали активно выдвигать предположения относительно причины, почему у французского лидера один глаз красный. Одна из наиболее распространенных шутливых теорий предполагает, что Макрон, возможно, вновь стал объектом бытового насилия со стороны жены Брижит.

Политик в свою очередь попытался объяснить ситуацию, заявив, что подобный вид можно интерпретировать как аллюзию на «глаз тигра». Предполагается, что он имел в виду песню Eye of The Tiger из серии фильмов «Рокки» со Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Ранее журналисты стали свидетелями ссоры Макрона с женой в самолете. В момент, когда дверь в воздушное судно открыли, Брижит нанесла удар по лицу супруга, после этого пара вышла на трап. Инцидент произошел во время прилета пары во Вьетнам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.