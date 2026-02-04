Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что американский президент Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны, сообщает РИА Новости .

«Европа не может в Гренландии обеспечить национальную безопасность США. Они без американцев не могут обеспечить даже собственную безопасность. Поэтому Трамп затеял эти пляски с Гренландией», — отметил он.

Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

