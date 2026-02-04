Эксперт: Трамп однозначно получит Гренландию, несмотря на действия Европы
Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что американский президент Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны, сообщает РИА Новости.
«Европа не может в Гренландии обеспечить национальную безопасность США. Они без американцев не могут обеспечить даже собственную безопасность. Поэтому Трамп затеял эти пляски с Гренландией», — отметил он.
Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.
Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».
