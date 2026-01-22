Дания заявила о готовности к диалогу о безопасности в Арктике

Датское правительство выражает готовность к обсуждению вопросов арктической безопасности, но подчеркивает необходимость уважения суверенитета своей территории. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом вопрос о принадлежности Гренландии не поднимался.

«Королевство Дания желает продолжать вести конструктивный диалог с союзниками о том, как мы можем укрепить безопасность в Арктике, включая систему противоракетной обороны США „Золотой купол“, при условии, что это будет делаться с уважением к нашей территориальной целостности», — заявила Фредериксен.

Гренландия является частью Датского Королевства. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

