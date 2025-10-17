Эксперт о предстоящей встрече Путина и Трампа: есть надежда на прекращение огня

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии в течение ближайших двух недель. Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что вечером 16 октября отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита Россия-США в Будапеште.

«То, что эти встречи происходят и на них пытаются договориться — большой сдвиг в российско-американских отношениях. Вспомните сонного Джо Байдена, который из-за деменции говорил как кукла о поддержке Украины, а его администрация напоминала каких-то русофобных зомби», — отметил Миронов.

По словам политолога, нынешнее руководство США более прагматичное и адекватное. Оно пытается идти на диалог, так как понимает, какого монстра в виде президента Владимира Зеленского и вообще Украины выстроили западные союзники.

«Американцы пытаются дистанцироваться от подобных процессов, но с выгодой для себя. Пока Украина им нужна, и она отвлекает внимание России от других горячих точек и проблем планетарного масштаба — украинцев будут использовать как пушечное мясо дальше. Наше же страна пытается договориться о правилах игры, таких договоренностях, которые в будущем предотвратят в Европе горячие точки хотя бы лет на 50. И в этом смысл встреч в формате Россия — США», — пояснил эксперт.

Скорее всего, по мнению политолога, эта встреча может стать судьбоносной для европейского континента и мировой политики.

«Стороны хотят остановить конфликт нормальным мирным договором, который несколько раз предлагался и устраивал нашу страну и американцев. Самое интересное, что этого не хотят сама Украина и ее европейские союзники, которым удобно спихивать на Москву все свои проблемы. Ну, а политикам — обогащаться за счет западной помощи и „откатов“ с нее», — заключил Миронов.