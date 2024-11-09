Экс-командующий НАТО: Трамп подтолкнет Киев к признанию новых регионов России

сегодня в 23:39

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп подтолкнет Киев к признанию за Россией новых регионов. По его мнению, это произойдет в рамках сделки, которую он обещал организовать, пишет РИА Новости .

Он отметил, что после избрания Трампа президентом США внутри НАТО возникнет напряженность по поводу финансирования Киева.

По словам Ставридиса, Трамп будет настроен скептически относиться к финансированию Украины.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.