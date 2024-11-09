Экс-командующий НАТО: Трамп подтолкнет Киев к признанию новых регионов России
Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп подтолкнет Киев к признанию за Россией новых регионов. По его мнению, это произойдет в рамках сделки, которую он обещал организовать, пишет РИА Новости.
Он отметил, что после избрания Трампа президентом США внутри НАТО возникнет напряженность по поводу финансирования Киева.
По словам Ставридиса, Трамп будет настроен скептически относиться к финансированию Украины.
На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.