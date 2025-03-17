ЕК просит Сербию расследовать сообщения об использовании «звуковых пушек»

Еврокомиссия (ЕК) просит Сербию расследовать факт того, действительно ли во время протестов в стране были применены «звуковые пушки», сообщает ТАСС .

Представитель ЕК Гийом Мерсье сообщил, что Европа видела сообщения о якобы применении звукового оружия против уличных демонстрантов во время антиправительственных митингов в Сербии.

По его словам, ЕК ожидает от Белграда проведения «надежного» расследования этого факта.

15 марта в Сербии прошли протесты, на которые вышли почти 1 млн человек. Ранее СМИ заявили, что в ходе митингов в Белграде против демонстрантов якобы было применено акустическое оружие — система LRAD.

Президент Сербии Александр Вучич назвал эту информацию «наглой ложью». Он опроверг применение «звуковой пушки».