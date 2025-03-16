На протестующих в Сербии испытали новейшее акустическое оружие

На протестующих в сербском Белграде провели испытание акустического оружия следующего поколения — систему LRAD (Long Range Acoustic Device). Во время его действия люди были дезориентированы и разбегались в панике, поскольку почувствовали сильный удар в голову и огромную боль, сообщает Baza .

15 и 16 марта на улицы городов в Сербии вышли с протестами почти миллион человек. Они выступали против политики президента страны Александра Вучича.

Когда люди собрались для проведения одной из церемоний, быстро началась паника. Тысячи людей вынуждены были быстро разбегаться.

Местные средства массовой информации уверяют, что паника у людей началась из-за использования силовиками звукового оружия. При этом правительство Сербии уверяет, что это ложь.

Система LRAD издает направленный сигнал громкостью до 160 децибел. Он провоцирует боль в голове, ушах, дезориентацию и сильные неприятные ощущения.

Ранее Вучич заявил, что во время беспорядков в Белграде были ранены 56 человек.