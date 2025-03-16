Вучич сообщил о раненых при беспорядках в Белграде

Вучич: при беспорядках в Белграде пострадали 56 человек

При беспорядках в Белграде пострадали 56 человек, сообщил сербский президент Александр Вучич, пишет RT .

В ходе субботних протестов в Белграде за медпомощью обратились 56 человек. Задержаны были 22 нарушителя, указал сербский лидер в своем обращении.

Массовый протест прошёл без серьёзных происшествий и жертв, отметил глава балканской республики.

На улицы сербской столицы вышли по разным оценкам от ста тысяч до миллиона манифестантов. Они вступали в стычки с полицией и политическими оппонентами.