Ситуация накаляется: сотни тысяч людей протестуют в Сербии

сегодня в 20:16

Свыше 500 тыс человек вышли на протест в Сербии

Свыше 500 тыс. человек вышли с протестами на улице Белграда. Беспорядки в Сербии продолжаются уже 5 месяцев, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как центральные улицы Белграда заполняют протестующие с плакатами, государственными флагами и музыкальными инструментами.

По оценкам местных оппозиционных СМИ, на улицы сербской столицы вышли более 1 млн человек. При этом собравшиеся начинают применять дымовые шашки и файеры.

Массовые протесты с Сербии продолжаются после трагедии в Нови-Саде, которая произошла в ноябре прошлого года. В результате обрушения навеса на вокзале погибли 15 человек.

Ранее легковушка влетела в толпу студентов во время протестов в Белграде. В результате происшествия пострадали 3 человека.