В Белграде машина протаранила толпу протестующих студентов

Легковушка влетела в толпу студентов во время протестов в столице Сербии. В результате происшествия пострадали 3 человека, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль марки BMW проезжает сквозь толпу. При этом на капоте легковушки лежит женщина, которая соскальзывает и падает на асфальт. В этот момент другие участники митинга пинают машину и кидают в нее различные предметы.

При задержании 50-летний водитель BMW оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Уже четвертый месяц в Белграде не прекращаются массовые студенческие протесты, начавшиеся после трагедии в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В результате обрушения навеса на вокзале погибли 15 человек. По данным МВД Сербии, на улицы столицы вышли около 30 тыс. протестующих.