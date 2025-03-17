Вучич отреагировал на слова про удар «звуковой пушкой» по митингующим

Вучич: «звуковую пушку» не применяли против митингующих в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения в адрес властей о применении ими «звуковой пушки» против участников антиправительственных митингов в Белграде. Политик назвал этой «еще одной наглой ложью», сообщает РИА Новости .

Сербский лидер заявил, что звуковое оружие не применялась против уличных демонстрантов. По его словам, такое устройство «невозможно не заметить, невозможно не услышать».

«Выдумали еще одну наглую ложь, думая, что так разрушите Сербию», — сказал Вучич.

Ранее ряд СМИ утверждал, что на протестующих в Белграде испытали акустическое оружие следующего поколения — систему LRAD (Long Range Acoustic Device). Заявлялось, что во время его действия люди якобы чувствовали сильные головные боли, дезориентацию и панику.