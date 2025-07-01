Запустили с территории России? Как дроны ВСУ смогли атаковать Ижевск

Дроны, которые атаковали предприятие в Ижевске, были заранее доставлены в Россию и атаковали удмуртскую столицу с расстояния не более 300 километров, считает военный эксперт, заслуженный военный летчик и генерал-майор Владимир Попов. По мнению специалиста, такие БПЛА могут запускать только с катапульты, сообщает сайт MK.RU .

«Конечно, они прилетели не с территории Украины, а запускались за 100-150 километров, максимум — 300. Беспилотники заблаговременно собрали, доставили и запустили с установки», — полагает офицер.

По мнению Попова, украинские дроны запустили «с относительно небольшого расстояния», и воздушные аппараты летели по точным координатам.

«Не исключаю также, что была группа или специалист, который мог выполнять подсветку заданной цели: или лазером, или с помощью установленного маячка, который при подлёте „ловил“ беспилотник и координировал точность его попадания в объект», — добавил военный эксперт.

Попов добавил, что разрушения, возникшие в результате атаки БПЛА, также позволяют сделать вывод, что дроны «точно корректировали».

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что 1 июля украинские БПЛА атаковали предприятие в Ижевске. В результате атаки, по его словам, погибли три человека и еще 35 пострадали. О налете БПЛА на Ижевск доложено президенту России Владимиру Путину.