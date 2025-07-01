Вывел из дома и швырнул в авто: иркутский ревнивец напал на экс-сожительницу

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, он насильно вывел женщину из подъезда и усадил на заднее сиденье автомобиля, где за рулем его уже ждал сообщник.

В салоне авто нападавший стал агрессивно угрожать женщине. На допросе мужчина сначала утверждал, что намеревался отвезти ее в поселок Падь Мельничная Иркутского района для «разговора» и примирения, но позже признался в ревности после ее ухода и желании просто увезти ее. В какой-то момент потерпевшая смогла открыть дверь и начала звать на помощь, надеясь привлечь внимание прохожих.

Ее крики услышал очевидец, оказавшийся сотрудником ФСИН. Ян Казанцев попытался остановить машину, но водитель проигнорировал его сигналы. Тогда мужчина зажал автомобиль, вынудив его прижаться к обочине. Женщина с окровавленным лицом выскочила из машины, а злоумышленники попытались скрыться, но были оперативно задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.