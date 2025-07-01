Лесная йога: в Нижегородской области фотоловушка поймала лося в необычной позе

сегодня в 16:57

Утренняя «лосиная йога» попала на видео в Краснобаковском районном лесничестве Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

Региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира опубликовало эти забавные кадры.

На видео видно, как животное, используя заднюю конечность, пытается почесать нос, а затем плавно вытягивает ту же ногу, демонстрируя изящную гибкость.

«Сегодня мы стали свидетелями удивительного зрелища — утренняя практика лосиной йоги. Наш герой-лось демонстрирует невероятную гибкость и мастерство владения своим телом, выполняя различные позы, достойные лучших студий йоги», — написали авторы поста.