Дети Трампа могут побороться за президентское кресло США на выборах

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик, допустил, что, как только истечет срок президентских полномочий его отца, члены семьи могут поучаствовать в выборах и побороться за лидерский пост в США. По мнению эксперта «Дигории» Леонида Васильева, в этом нет ничего необычного, сообщает «ФедералПресс» .

Васильев считает, что политические семьи давно стали частью американской системы. Кеннеди, Буши, Клинтоны — все эти фамилии уже создали свои политические династии в США. Дети Трампа могут не только перенять имя отца в политике, но и продолжить его особый подход, который уже влияет на обе главные партии Штатов.

По словам Леонида Васильева, Дональд Трамп уже готовит почву, чтобы его фамилия надолго осталась в политике США, даже намекая на возможность третьего президентского срока. При этом члены семьи Трампа все активнее участвуют в публичной политической деятельности, выполняя разные важные поручения. Примером может служить визит Трампа-младшего в Гренландию, после которого была организована рекламная кампания.

По мнению Эрика Трампа, будущее их семьи в политике напрямую зависит от успехов нынешнего президента, начало правления которого вызвало неоднозначную реакцию — больше половины граждан недовольны его работой. Американцы критикуют его решения по пошлинным тарифам и сокращению рабочих мест. Если к 2028 году Дональду Трампу не удастся улучшить свою репутацию, это может закрыть дорогу в большую политику не только для него самого, но и для всех членов его семьи.