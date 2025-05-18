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Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что одна из европейских стран потребовала ввести цензуру в мессенджере на территории Румынии на фоне выборов президента страны.

«Западноевропейское правительство обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что категорически отказался выполнять данное требование. Администрация мессенджера не станет ограничивать свободу пользователей из Румынии или блокировать их политические каналы.

Предприниматель добавил, что правительство не должно вмешиваться в процесс выборов. Румынский народ заслуживает свободу слова и честные выборы.

В Румынии утром 4 мая стартовали президентские выборы, в которых участвует 11 кандидатов. В воскресенье проходит второй тур выборов главы государства.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов из-за нарушения правил голосования и их законности. Тогда победителем голосования стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов.