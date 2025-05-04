Жители Румынии начали голосовать на выборах президента

В Румынии утром 4 мая стартовали президентские выборы, в которых участвует 11 кандидатов. Местные жители могут отдать свой голос за того или другого кандидата в президенты страны на 19 избирательных участках, сообщает kp.ru .

Новый лидер страны будет избран в любом случае, так как не установлен порог явки. Результаты голосования будут признаны действительными, какое бы количество голосов не зафиксировали специалисты.

Румыны, проживающие за пределами страны, могли проголосовать еще 2 мая. Очные выборы в Румынии стартовали в 7:00 по местному времени. Среди кандидатов в президенты есть лидер националистической партии AUR Джордже Симион, действующий глава Бухареста Никушор Дан, представитель правящей партии, экс-глава Сената Крин Антонеску, бывший премьер-министр Виктор Понта и лидер партии USR Елена Ласкони. Всего на пост президента Румынии претендует 11 человек.

По закону Румынии, для победы в голосовании первого тура кандидату нужно набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, то спустя две недели состоится второй тур голосования. Избирательные участки будут работать до 21:00 по местному времени.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов из-за нарушения правил голосования и их законности. Тогда победителем голосования стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он набрал 22,94% голосов.