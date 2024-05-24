Другие летели на вертолетах РФ: Путин заявил о странной детали в гибели главы Ирана

Российский президент Владимир Путин заявил, что с погибшим в авиакатастрофе главой Ирана Эбрахимом Раиси также были сопровождающие лица. По словам политика, сопровождающие летели на вертолетах российского производства и выжили, сообщает «ФедералПресс» .

Путин обратил внимание, что два вертолета, на которых другие члены иранской делегации сопровождали Раиси, были произведены в России. «Вертушки» следователи в аналогичных погодных условиях и фактически в таком же воздушном коридоре, успешно добравшись до места назначения, подчеркнул президент РФ. Вертолет руководитель Ирана, в свою очередь, был произведен не в России и разбился, убив всех находящихся на борту.

«Сопровождающие лица летели на двух российских вертолетах», — сказал Путин.

Президент Ирана погиб в авиакатастрофе 19 мая, разбившись по пути в иранский город Тебриз. Вместе с главой государства также погиб министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица.