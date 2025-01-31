DPA: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике

Представители НАТО собираются обратиться к президенту США Дональду Трампу с предложением о расширении военного присутствия альянса в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Данную инициативу все еще обсуждают внутри организации. Беседы на эту тему проходят в рамках неофициальных переговоров.

Представители НАТО таким способом хотят разрядить напряженность, вызванную словами Трампа о желании присоединить к США Гренландию. Они считают, что за счет расширения присутствия альянса в Арктике удастся отстоять региональные интересы США в сфере безопасности.

Также инициаторы считают, что Трамп «прав, беспокоясь о Гренландии». Кроме того, они указывают на «активность России и Китая в Арктике».

По данным DPA, основой для расширения присутствия НАТО в регионе могут стать секретные оборонные планы, которые были приняты в 2023 году. В альянсе считают, что судьба предложения зависит от того, как сильно Трамп беспокоится об интересах американской безопасности в Арктике, а также от того, важны ли для республиканца сырьевые месторождения в регионе.

Ранее Трамп высказал мнение, что США смогут решить вопрос Гренландии. В ответ на это глава МИД Дании заявил, что американец не получит остров.