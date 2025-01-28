Глава МИД Дании: Дональд Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Его мнение разделил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает ТАСС .

Расмуссен напомнил, что жители Гренландии — это народ с точки зрения международного права. На вопрос о возможном вторжении глава МИД Дании отметил, что не будет давать советы президенту США.

«Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать», — заявил Расмуссен.

Ранее Трамп высказал мнение, что США смогут решить вопрос Гренландии. Глава американской администрации подчеркнул, что большинство жителей острова хочет присоединиться к Америке.