Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию

«Я думаю, мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим её», — заявил Трамп во время традиционной встречи с журналистами в Белом доме.

Глава американской администрации подчеркнул, что большинство жителей острова хочет присоединиться к США.

Ранее Трамп сообщал журналистам о своем намерении переговорить с президентом России Владимиром Путиным.