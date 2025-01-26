Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
Трамп: мы решим вопрос с Гренландией
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединённые Штаты получат Гренландию, сообщает ТАСС.
«Я думаю, мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим её», — заявил Трамп во время традиционной встречи с журналистами в Белом доме.
Глава американской администрации подчеркнул, что большинство жителей острова хочет присоединиться к США.
Ранее Трамп сообщал журналистам о своем намерении переговорить с президентом России Владимиром Путиным.