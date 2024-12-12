Дональд Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что не намерен отказываться от поддержки украинских властей, сообщает РИА Новости .

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки», — ответил республиканец на вопрос о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Киевом.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал действия Украины и выступил против обстрелов России американскими дальнобойными ракетами. По словам политика, своими шагами действующие власти США лишь эскалируют конфликт и «делают еще хуже».

Церемония инаугурации нового американского лидера должна пройти 20 января 2025 года.