Стало известно, когда пройдет инаугурация Трампа

До 20 января президентские обязанности продолжит исполнять Джо Байден.

По данным агентств Reuters, Associated Press и газеты The New York Times, Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и становится победителем на выборах, преодолевая порог в 270 требуемых голосов. Телеканалы CNN и CBS «отдали» Трампу по 276 голосов.

Сам республиканец уже объявил себя победителем президентской гонки и завершил свое выступление фирменным танцем.