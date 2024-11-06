Стало известно, когда пройдет инаугурация Трампа

сегодня в 17:25

Трампа могут инаугурировать в январе 2025 года

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января 2025, сообщает aif.ru со ссылкой на USA Today. Большинство экспертов и СМИ уверены, что в президентской гонке победил республиканец Дональд Трамп, который уже успел получить поздравления с победой от многих мировых лидеров.

До 20 января президентские обязанности продолжит исполнять Джо Байден.

По данным агентств Reuters, Associated Press и газеты The New York Times, Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и становится победителем на выборах, преодолевая порог в 270 требуемых голосов. Телеканалы CNN и CBS «отдали» Трампу по 276 голосов.

Сам республиканец уже объявил себя победителем президентской гонки и завершил свое выступление фирменным танцем.