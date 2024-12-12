Трамп призвал не обстреливать Россию баллистическими ракетами ATACMS

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Избранный президент США Дональд Трамп выступил против обстрелов России американскими дальнобойными ракетами, сообщает журнал Time в статье про объявление республиканца человеком года. Ранее команда уходящего президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить такие удары вглубь России, в том числе с использованием баллистики ATACMS.

Издание отмечает, что Трамп осудил украинские власти за запуск дальнобойных американских ракет по российской территории. По мнению политика, такими шагами пока еще действующие власти США лишь эскалируют конфликт и «делают еще хуже».

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?» — заявил Дональд Трамп.

Избранный президент также сказал, что после официального возвращения в Овальный кабинет использует американскую помощь Украине «как рычаг против России» на переговорах о прекращении конфликта.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения — не отказываться от него», — утверждает Трамп.