Дональд Трамп с семьей прибыл в Вашингтон в преддверие инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон вместе с семьей в преддверии церемонии инаугурации, которая состоится 20 января. Американский лидер остановился в гостевой резиденции Белого дома — Блэр-хаус, сообщает ТАСС .

Трамп вместе с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном на правительственном самолете Boeing 757-200 прибыл в международный аэропорт имени Даллеса, который расположен недалеко от Вашингтона.

Затем избранный президент США отправился в гольф-клуб Trump Sterling в штате Вирджиния, где устроил прием для 500 гостей. Вечером Трамп с семьей насладились фейерверком и отправились в Блэр-хаус.

19 января Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Затем он проведет митинг в Capital One Arena в центре города.

Ранее в Сенате США заявили, что большинство гостей с билетами, в том числе представители прессы, не смогут посетить церемонию инаугурации Трампа из-за переноса мероприятия с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду.

Решение перенести церемонию принесения присяги из-за морозов стало неожиданностью для организаторов мероприятия, гостей и силовиков. Распоряжение 47-го президента заставило многих людей изменить планы.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене. Другие мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, планируется провести по графику.