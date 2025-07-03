В Минтранс Подмосковья через РПГУ поступило более 114 тыс заявлений

За первые 6 месяцев текущего года в Минтрансе Подмосковья рассмотрели около 114,3 тыс. заявлений на региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Это почти на 2 тысячи обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего в рамках услуг выдано порядка 99 тысяч положительных решений. При этом мы наблюдаем достаточно низкий показатель отказов в предоставлении услуги. Это связано с удобством получения услуг, сокращением сроков и подробным разъяснением правил оформления услуг для заявителей. Наибольшее число заявок оформлено по обслуживанию транспортных карт «Стрелка» (более 70,8 тыс. обращений), вопросам, связанных с деятельностью такси (29,5 тысяч обращений) и разрешений на примыкание к дорогам Подмосковья (4,3 тыс. обращений)», — рассказали в ведомстве.

Ведомство разработало несколько сервисов, которые помогают пользователям корректно составлять заявки. При неправильном заполнении электронной формы, отдельные поля блокируются до исправления ошибки, при этом для заявителя есть подсказки по заполнению на каждом этапе. Для вопросов, касающихся деятельности такси, разработан чат-бот Анна, который отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений.

Кроме этого, Минтранс Подмосковья ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. На базе ведомства проводятся еженедельные вебинары, где каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн консультацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.