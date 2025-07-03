Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 4% за шесть месяцев 2025 года

За шесть месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 1 604 ДТП с погибшими и ранеными — на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Тяжесть последствий в ДТП снизилась, но по-прежнему остается высокой — в дорожных авариях за полгода погибли 315 человек, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 1 742 человека получили травмы различной степени тяжести — на 10% меньше, чем за этот же период в 2024 году», — пояснили в ведомстве.

Самые аварийные виды ДТП с начала года — столкновения и наезды на пешеходов. По сравнению с шестью месяцами 2024 года в этом полугодии на 30% выросло число съездов с дороги, а на 17% увеличилось количество наездов на препятствия. Такие виды дорожных аварий чаще всего возникают из-за превышения скорости и невнимательности участников дорожного движения.

«Летом вместе с увеличением скоростного потока и количества транспортных средств растет риск ДТП с участием мототранспорта, а также с электросамокатами. Призываем всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а также особое внимание обратить на досуг детей во время летних каникул — регулярно напоминать им правила безопасности и не допускать их к управлению мотоциклами и питбайками», — добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция Подмосковья до 6 июля проводит социальный раунд «Некуда спешить», направленный на соблюдение и выбор правильного безопасного скоростного режима. Инспекторы и группы нарядов ДПС продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП.

Также сотрудники администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтерами для привлечения внимания к соблюдению ПДД проводят дежурства в местах отдыха, СНТ и других местах притяжения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.