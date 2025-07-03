Более 6,7 тыс дефектов дорожного покрытия устранили в Ленинском округе

Ямочный ремонт на муниципальных дорогах Ленинского городского округа продолжается в систематическом круглогодичном режиме. За перовое полугодие 2025 года ликвидировано больше 6 740 дефектов дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наибольшее количество ям было устранено в первые месяцы года, после завершения зимнего периода, когда дефекты дорожного покрытия образуются быстрее всего. В первую очередь отработали те участки, о которых просили жители. На сегодняшний день отремонтированы 99% всех выявленных ям. Мониторинг муниципальных дорог профильными службами продолжается на регулярной основе», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа Константина Демина.

Уточняется, что работы проводятся с использованием современных материалов и технологий и с соблюдением установленных норм безопасности, а факт выполнения и качество ямочного ремонта оценивается с помощью электронных систем контроля.

«Эксплуатационные нагрузки и внешнее воздействие неизбежно приводят к тому, что даже самое качественное покрытие на автомобильных дорогах подвергается различного рода деформациям и постепенно разрушается. Те дороги, где естественный износ уже несет угрозу безопасности для всех участников дорожного движения, включаем в план по капитальному ремонту. В 2025 году с опережением графика отремонтировали 26 муниципальных дорог», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Ленинском округе ведутся работы по ямочному ремонту дворовых территорий, где зафиксированы наибольшее скопление ям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.